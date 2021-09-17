Срок выпуска Ил-114 скорректируют из-за катастрофы Ил-112В

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Ростех"
Срок выпуска самолета Ил-114 будет скорректирован на фоне катастрофы Ил-112В в Подмосковье. Об этом в пятницу, 17 сентября, в кулуарах Тюменского нефтегазового форума рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Он отметил, что при этом речи о замене двигателя ТВ7-117 на иностранный не идет, его разные модификации используют в обоих самолетах.
"Первоначально постановка на крыло (Ил-114. – Прим. ред.) планировалась на 2023 год, но эта трагедия, конечно, внесет свои коррективы", – приводит слова Борисова ТАСС.
Вице-премьер также сообщил, что проблемы с недостаточной грузоподъемностью Ил-112В решены. По его словам, первые разработки самолета не соответствовали требованиям техзадания.
"Он должен был возить не менее пяти тонн, но не мог, поскольку был перетяжелен. ОАК развернули дополнительные работы, благодаря чему добились требованиям заказчика", – добавил Борисов.
Он также добавил, что причина возгорания двигателя Ил-112В пока не установлена, комиссия продолжает расследовать катастрофу.
17 августа легкомоторный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту находились опытные летчики-испытатели – Герой России Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто не выжил.
Разрушение двигателя могло стать причиной крушения Ил-112В
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