Саблин: усиление контроля за оборотом оружия – одна из необходимых мер по защите россиян

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Депутат Госдумы Дмитрий Саблин заявил, что увеличение возраста покупателей оружия до 21 года и повышение ответственности за нелегальный оборот и незаконное изготовление оружия необходимы для защиты россиян. По его словам, новые поправки дают гарантии сохранности жизни людей.

"Контроль за оружием – необходимый шаг для защиты граждан нашей страны, гарантия сохранности жизни человека. Нельзя допускать, чтобы дети становились мишенью. Закон должен защитить право человека и гражданина чувствовать себя в безопасности", – подчеркнул он.

Саблин отметил важность регулирования, кто конкретно становится владельцем смертельного оружия, и призвал внимательно и придирчиво следить за тем, в чьи руки попадает оружие, как оно хранится и кто имеет к нему доступ.

Накануне ГД приняла закон, по которому возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны повышается с 18 до 21 года.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования для оформления разрешения на владение им.

Изменения были внесены в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".