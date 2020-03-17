Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16:02

Диппредставительства РФ приостанавливают оформление и выдачу виз

безопасность политика за рубежом общество

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Дипломатические представительства РФ за рубежом временно приостанавливают оформление и выдачу виз иностранцам, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что визиты его делегаций за рубеж приостановлены. Всем членам СФ запрещен выезд за рубеж, "за исключением экстраординарных случаев", добавила спикер. Матвиенко планирует лично выдавать загранпаспорта в ситуациях крайней необходимости.

Прием иностранных делегаций из стран, где "есть серьезные опасения по коронавирусу", приостанавливается. Спикер Совфеда поручила аппарату верхней палаты по минимуму выдавать пропуска на вход в СФ.

Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

В России заразились 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы.

Анализ на коронавирус проводят две лаборатории Роспотребнадзора

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика