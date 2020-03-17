Диппредставительства РФ приостанавливают оформление и выдачу виз

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Дипломатические представительства РФ за рубежом временно приостанавливают оформление и выдачу виз иностранцам, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что визиты его делегаций за рубеж приостановлены. Всем членам СФ запрещен выезд за рубеж, "за исключением экстраординарных случаев", добавила спикер. Матвиенко планирует лично выдавать загранпаспорта в ситуациях крайней необходимости.

Прием иностранных делегаций из стран, где "есть серьезные опасения по коронавирусу", приостанавливается. Спикер Совфеда поручила аппарату верхней палаты по минимуму выдавать пропуска на вход в СФ.

Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

В России заразились 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы.