Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:35

Новейшая авиационная ракета "Бронебойщик" прошла госиспытания

безопасность

12:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: www.tecmash.ru

В России успешно завершились госиспытания новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик" (С-8ОФП). Об этом сообщил гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин, передает РИА Новости.

Лепин рассказал, что "Бронебойщик" предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. В зависимости от настроек взрывателя ракета способна пробивать преграды, стоящие перед заданными целями, а также взрываться перед преградой и за ней, не разрушаясь и продолжая полет.

Ранее Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии поручил начать разработку новых видов вооружений. Президент РФ уточнил, что в российские войска должны поступить новейшие образцы оружия, которые превосходят зарубежные аналоги.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в 2018 году российская армия вышла на первое место по оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны мира. За год российские военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники.

безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика