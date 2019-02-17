Новейшая авиационная ракета "Бронебойщик" прошла госиспытания

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В России успешно завершились госиспытания новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик" (С-8ОФП). Об этом сообщил гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин, передает РИА Новости.

Лепин рассказал, что "Бронебойщик" предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. В зависимости от настроек взрывателя ракета способна пробивать преграды, стоящие перед заданными целями, а также взрываться перед преградой и за ней, не разрушаясь и продолжая полет.

Ранее Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии поручил начать разработку новых видов вооружений. Президент РФ уточнил, что в российские войска должны поступить новейшие образцы оружия, которые превосходят зарубежные аналоги.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в 2018 году российская армия вышла на первое место по оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны мира. За год российские военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники.