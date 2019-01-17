Активисты планируют проверить пожарную безопасность в школах столицы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В московских школах планируют проверить пожарную безопасность после того, как в здании гимназии на северо-востоке города произошло короткое замыкание. Проверку проведут активисты проекта "Безопасная столица". Об этом заявил координатор проекта Антон Акишин Агентству "Москва".

"После такого случая, я думаю, нужно будет провести проверку по школам. Пока гром не бабахнет, никто ничего проверять в профилактическом порядке не будет. У нас в планах проверить школы на пожарную безопасность", – сказал Акишин.

Ранее сообщалось, что в гимназии №6 по улице Седова произошло короткое замыкание. В результате произошло задымление, однако возгорания не последовало. Из здания учебного заведения эвакуировали 560 человек.