Военный эксперт прокомментировал запрет соцсетей для дембелей

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В России военным, отслужившим срочную службу и уволенным в запас, могут запретить пользоваться социальными сетями в течение пяти лет после увольнения. Также это может коснуться тех, кто ушел в запас.

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что тех, кто имел допуск к секретным делопроизводству, документам и оружию, необходимо ограничивать в пользовании соцсетями. "Они волей-неволей могут разгласить государственные тайны. Это аксиома", – отметил он в беседе с порталом Москва 24.

У некоторых экспертов также вызывает опасения тот факт, что военнослужащие могут выкладывать информацию через анонимные аккаунты. Литовкин уверен, что после того, как подобный закон будет принят, "людям, которые обладали различными допусками, надо будет думать о том, что они пишут и что сообщают в соцсетях".

По мнению Литовкина, это, прежде всего, вопрос самодисциплины. "Почему человек, обладающий сведениями, не подлежащими разглашению, не может себя сдерживать в течение определенного времени, пока эти сведения не перестанут быть закрытыми как минимум? Я думаю, ничего плохого в этом нет", – резюмировал собеседник портала Москва 24.

В октябре 2018 года сообщалось, что военнослужащим законодательно запретят публиковать в Сети и СМИ любую информацию о себе и коллегах, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность, подробности служебной деятельности или место дислокации. Нарушителей будут привлекать к дисциплинарной ответственности вне зависимости от их звания, контрактников – досрочно увольнять.



Евгения Маркова