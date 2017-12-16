Шойгу поблагодарил обеспечивающих безопасность Путина военных в Сирии

16 декабря, 17:42
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Министр обороны Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, обеспечивавших безопасность во время визита президента РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии. Поручение отдал глава государства Владимир Путин.
Поощрение за образцовое выполнение задач получили офицеры, пилоты, а также личный состав расчетов противовоздушной обороны. Отмечены были также специалисты радиоэлектронной борьбы и экипажи кораблей оперативного соединения Военно-морского флота в Средиземном море, передает РИА Новости.
Благодарность объявили подразделениям морской пехоты, которые прикрывали самые опасные направления на море и суше, а также военным особых групп Сил специальных операций.
Президент РФ посетил авиабазу в Сирии 11 декабря. Тогда он поручил приступить к выводу российской группировки войск в пункты постоянной дислокации.
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