Шойгу поблагодарил обеспечивающих безопасность Путина военных в Сирии

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Министр обороны Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, обеспечивавших безопасность во время визита президента РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии. Поручение отдал глава государства Владимир Путин.

Поощрение за образцовое выполнение задач получили офицеры, пилоты, а также личный состав расчетов противовоздушной обороны. Отмечены были также специалисты радиоэлектронной борьбы и экипажи кораблей оперативного соединения Военно-морского флота в Средиземном море, передает РИА Новости.

Благодарность объявили подразделениям морской пехоты, которые прикрывали самые опасные направления на море и суше, а также военным особых групп Сил специальных операций.

Президент РФ посетил авиабазу в Сирии 11 декабря. Тогда он поручил приступить к выводу российской группировки войск в пункты постоянной дислокации.