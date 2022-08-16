В РФ построят новейшие станции предупреждения о ракетном нападении

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В ближайшее время Россия построит новейшие станции предупреждения о ракетном ударе "Воронеж" на четырех направлениях.

Как заявил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев в рамках форума "Армия – 2022", уже идут работы по созданию станций на Юге и Севере. Кроме того, разрабатываются два новых направления.

"Идет разработка двух новых направлений по постановке радиолокационных средств и комплексов – это Дальний Восток и Северо-Запад", – приводит слова Боева ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России начали создавать облегченные противодроновые ракеты для зенитных ракетных комплексов малой дальности. Как отмечал бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004–2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский, необходимо создать новые мобильные, компактные и безопасные средства борьбы с БЛА, способные обеспечить прикрытие от беспилотных средств как отдельных объектов, так и больших территорий.

До этого стало известно, что в России создали новую версию бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с несущим корпусом. Отмечалось, что после отказа от рамы масса бронеавтомобиля уменьшилась, за счет этого увеличили его защищенность.