ЕС ограничил поставки мяса птицы из России

16 июля, 15:09
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Евросоюз временно ограничил поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России из-за распространения птичьего гриппа в стране, сообщили в Россельхознадзоре.
В ведомстве уточнили, что решение принято генеральным директором по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии в отношении всех птицеводческих предприятий РФ. Ввозить запрещено мясо птицы, полуфабрикаты и продукцию из него, не прошедшую термическую обработку и непереработанные побочные продукты животного происхождения, содержащие материалы, полученные от домашней птицы, сообщает ТАСС.
Экспортировать птицеводческую продукцию в ЕС имеют право 18 российских предприятий, добавили в Россельхознадзоре.
Птичий грипп в РФ зарегистрировали в Ростовской, Курской, Самарской, Орловский и других областях. Инфекцию заметили на площадках таких крупных производителей как "Черкизово" и "Даманте".
Птичий грипп – вирусная инфекция. Она может протекать среди птиц бессимптомно или приводить к их гибели. Большинство штаммов вируса безвредны для людей, но несколько могут вызвать тяжелые заболевания.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: