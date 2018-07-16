ЕС ограничил поставки мяса птицы из России

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Евросоюз временно ограничил поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России из-за распространения птичьего гриппа в стране, сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что решение принято генеральным директором по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии в отношении всех птицеводческих предприятий РФ. Ввозить запрещено мясо птицы, полуфабрикаты и продукцию из него, не прошедшую термическую обработку и непереработанные побочные продукты животного происхождения, содержащие материалы, полученные от домашней птицы, сообщает ТАСС.

Экспортировать птицеводческую продукцию в ЕС имеют право 18 российских предприятий, добавили в Россельхознадзоре.

Птичий грипп в РФ зарегистрировали в Ростовской, Курской, Самарской, Орловский и других областях. Инфекцию заметили на площадках таких крупных производителей как "Черкизово" и "Даманте".

Птичий грипп – вирусная инфекция. Она может протекать среди птиц бессимптомно или приводить к их гибели. Большинство штаммов вируса безвредны для людей, но несколько могут вызвать тяжелые заболевания.