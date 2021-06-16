ГД приняла закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия

12:38
Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Законопроект, по которому возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, повышается с 18 до 21 года. Он был принят Госдумой в третьем чтении.
"Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года", – говорится в документе.
Тех, кто прошел и проходит военную службу, а также служит в государственных военизированных организациях, данное изменение не коснется.
Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования для оформления разрешения на владение им.
Изменения были внесены в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
"Московский патруль": Госдума ужесточает правила оборота оружия
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