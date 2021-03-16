В Белоруссии создадут совместный с РФ центр подготовки ВВС и войск ПВО

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Белоруссия совместно с Россией создаст учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО. Соответствующие договоренности были достигнуты оборонными ведомствами двух стран. Об этом говорится на сайте Минобороны Белоруссии.

"На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил РФ, а также совместное выполнение учебно-боевых задач", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 15 по 27 марта параллельно проходит совместное белорусско-российское тактическое учение на полигоне Осиповичский в Минской области. Там отрабатывают совместные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предложил использовать российские самолеты для совместного дежурства в республике. Он напомнил, что во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске у стран уже был опыт совместного патрулирования.