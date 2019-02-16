Появилось видео испытаний новейшего танка Т-90МС

Фото: скриншот видео Уралвагонзавд

Появилось видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт. Его представят на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.

На записи телеканала "Звезда" запечатлены ходовые испытания танка, а также стрельба в движении. Новинка оснащена модульной динамической защитой третьего поколения от современных средств поражения.



Также значительно улучшена эргономика танка. При этом масса машины не превышает 50 тонн, что делает его мобильным. Кроме того, у Т-90МС улучшены показатели кучности установленного 125-миллиметрового орудия.

В боекомплект танка входит управляемая ракету и осколочно-фугасный снаряд с дистанционным подрывом, рассказал генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

Военный аналитик журнала The National Interest Себастьян Роблен ранее сравнил характеристики танков Т-90МС, американского М1 "Абрамс" и китайского "Тип-99".