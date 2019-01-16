Роспортебнадзор проверил молоко и сыр на содержание растительных жиров

Специалисты Роспотребнадзора и Национального союза производителей молока провели проверки в пяти субъектах РФ, которые показали, что только 7–8% молока и твердого сыра содержат растительные жиры, говорится на сайте ведомства.
Проверки проходили в Санкт-Петербурге, Брянске, Хабаровске, Краснодарском крае и Воронежской области. Контрольная закупка не выявила в этих субъектах серьезных нарушений.
"Показатели доли фальсифицированной продукции на полках магазинов соответствуют общероссийским данным – 7–8%", – говорится в сообщении.
Как уточняется, специалисты проверяли методом сплошной выборки твердый сыр в ценовой категории до 500 рублей и молока жирностью до 3,2%.
Ранее сообщалось, что Роскачество исследовало 90 производителей российского молоко и выявило нарушения в 20% продукции. Согласно результатам исследования, лучшим молоком стало "Большееланское", "Веселая коровка", "Вятушка", "Домашенька", "Коровка из Кореновки", "Летний луг", "Любимая чашка", "Майкопское", "Нижняя Тавда", "НМ", "Пестравка", "Первый вкус", "Стожок", "Чебаркульское молоко", "ЭГО", "Янта", "Добрая Кормилица", ОАО "Северодвинск-Молоко", ПК "Шекснинский маслозавод", "СЛАВМО" и Parmalat.
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