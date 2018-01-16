Депутат Госдумы предложил оборудовать рамочными металлодетекторами все школы

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В Госдуме предложили оборудовать все школы рамочными металлодетекторами. Соответствующий запрос в министерство образования подготовил депутат Иван Сухарев.

"На сегодняшний день учащиеся не проходят никакого досмотра. Если в Москве большая часть школ оборудована металлодетекторами, то в регионах подобная практика, как правило, отсутствует. Следует отметить тот факт, что безопасностью учащихся и учителей занимаются частные охранные предприятия или вовсе бабушка – "божий одуванчик", что не гарантирует должного реагирования в случае ЧП", – пояснил политик, передает RT.

По его словам, отсутствие должных мер безопасности может привести к печальным последствиям. Сухарев также считает необходимым перепоручить охрану учебных заведений вневедомственным сотрудникам.

Ранее с предложением установить в школах металлодетекторы выступила член Совета Федерации Елена Мизулина.