Песков прокомментировал выложенное Минобороны фото из компьютерной игры

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал не преувеличивать значение ошибки, допущенной Минобороны РФ при публикации новости. Речь идет о сообщении, к которому был прикреплен материал из компьютерной игры.

"Ошибки случаются, ничего страшного нет, они своевременно корректируются, что и было сделано в Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки", – цитирует Пескова "Интерфакс" .

Представитель Кремля добавил, что в ведомстве уже определили виновного в ошибке. Он был наказан соответствующим образом.

Ранее пользователи соцсетей указали, что в релизе Минобороны от 14 ноября одна из фотографий являлась скриншотом игры "Симулятор самолета AC-130: Спецоперации". Сообщение касалось помощи боевикам со стороны армии США. Вскоре после сообщений снимки удалили.

После этого министерство обороны России опубликовало подлинные фотоснимки колонны запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", которая направлялась к сирийско-иракской границе.