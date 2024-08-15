МВД РФ: украинские call-центры мошенников курируют западные спецслужбы

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Украинские call-центры находятся под контролем и курируются спецслужбами Англии и США, рассказал неназванный представитель МВД РФ в ходе 10-го Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Дистанционные хищения, которые совершаются этими call-центрами, влияют на нас, дестабилизируют обстановку в стране и вызывают недоверие к правоохранительной системе", – цитирует его ТАСС.

Ранее депутат ГД Антон Горелкин предложил снять игровой сериал с популярными актерами о новых схемах мошенничества. Парламентарий пообещал обсудить эту идею с Институтом развития интернета, после чего инициировать соответствующий запрос в Минкульт.

