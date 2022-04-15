В России планируют создать космический сегмент войск РЭБ

00:56
В России на основе спутниковой группировки планируют создать космический сегмент войск радиоэлектронной борьбы, рассказал начальник войск РЭБ ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.
В интервью "Красной звезде" он сообщил, что в настоящий момент решена задача выбора приоритетных направлений развития в долгосрочной перспективе.
Среди первоочередных задач: создание разведывательно-ударных комплексов РЭБ на базе реактивных систем залпового огня и беспилотников, разработка средств функционального поражения мощным электромагнитным излучением, а также формирование единого информационно-коммуникационного пространства войск РЭБ.
Ласточкин также рассказал, что молодые ученые НИИИ (РЭБ) разработали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Она способна обнаружить ложную базовую станцию, определить ее местоположение и заблокировать технический канал утечки.
По словам начальника войск РЭБ РФ, в последнее время спецслужбы стран НАТО активно подключаются к пользователям сотовой связи для их прослушки и просмотра текстовых сообщений. Также специалисты иностранной разведки получают возможность выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений.
Ранее сообщалось, что в России создали уникальную двухзвенную систему обороны побережья и защиты морских коммуникаций. Она разработана на базе данных подвижных береговых ракетных комплексов и способна контролировать территориальные воды, а также поражать любые надводные и береговые цели.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: