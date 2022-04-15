В России планируют создать космический сегмент войск РЭБ

В России на основе спутниковой группировки планируют создать космический сегмент войск радиоэлектронной борьбы, рассказал начальник войск РЭБ ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

В интервью "Красной звезде" он сообщил, что в настоящий момент решена задача выбора приоритетных направлений развития в долгосрочной перспективе.

Среди первоочередных задач: создание разведывательно-ударных комплексов РЭБ на базе реактивных систем залпового огня и беспилотников, разработка средств функционального поражения мощным электромагнитным излучением, а также формирование единого информационно-коммуникационного пространства войск РЭБ.

Ласточкин также рассказал, что молодые ученые НИИИ (РЭБ) разработали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Она способна обнаружить ложную базовую станцию, определить ее местоположение и заблокировать технический канал утечки.

По словам начальника войск РЭБ РФ, в последнее время спецслужбы стран НАТО активно подключаются к пользователям сотовой связи для их прослушки и просмотра текстовых сообщений. Также специалисты иностранной разведки получают возможность выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений.

Ранее сообщалось, что в России создали уникальную двухзвенную систему обороны побережья и защиты морских коммуникаций. Она разработана на базе данных подвижных береговых ракетных комплексов и способна контролировать территориальные воды, а также поражать любые надводные и береговые цели.