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11:15

Россия укрепила систему радиолокационных станций для защиты от ракет

безопасность

11:15

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Фото: ТАСС/Zuma

В конце 2018 года завершился первый этап развертывания многоэшелонированной системы радиолокационной станции дальнего обнаружения. Об этом рассказали "Известиям" в Минобороны.

В мордовском городе Ковылкино заступила на опытно-боевое дежурство новейшая загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер", на строительство которой ушло более 10 лет. Пока она работает в тестовом режиме, ее примут на вооружение в течение полугода, после заключительного этапа государственных испытаний в войсках. Станция обнаруживает цели на расстоянии в несколько тысяч километров и сможет отслеживать воздушную границу от Прибалтики до Монголии. Она будет играть важную роль при обнаружении стартов ракет средней и меньшей дальности в Европе.

"Контейнер" видит цели за линией горизонта, несмотря на искривление земной поверхности. Зондирующие импульсы такой станции способны уйти за горизонт, облучить там цель и возвратиться назад.

В 2017 году заработали три РЛС типа "Воронеж". Эти станции фиксируют все, что происходит в атмосфере и космосе в пределах прямой видимости, но не могут заглянуть за линию горизонта.

В начале декабря Россия разместила на Курилах береговые радиолокационные станции для прикрытия морских границ на тихоокеанском направлении. РЛС "Мыс-1" и гидроакустические комплексы смогут отслеживать все надводные, подводные и воздушные цели.

безопасность

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