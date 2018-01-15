Два Ту-160 выполнили 13-часовой полет над нейтральными водами

15 января, 22:29
Фото: ТАСС/Лидия Широнина
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Полет продолжался более 13 часов.
Самолеты сопровождали экипажи истребителей МиГ-31, а на отдельных этапах маршрута – истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что полеты прошли в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.
Британские военные заявили, что истребители Typhoon поднялись в воздух, так как экипажи Ту-160 не отвечали на запросы наземных служб.
Во время полета экипажи ракетоносцев выполнили дозаправку.
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