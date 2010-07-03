УВД Зеленограда возглавил Александр Кудряшов

Новым начальником УВД по Зеленоградскому АО назначен полковник полиции Александр Кудряшов, сообщает пресс-служба УВД.

Кудряшов родился в 1977 году в Ташкенте Узбекской ССР. В 1999 году окончил республиканскую академию МВД по специальности правоведение. В 2013 году окончил Академию управления МВД России по специальности государственное и муниципальное управление.

На службу в органы внутренних дел поступил в 1999 году. С 2005 года по 2010 года проходил службу на руководящих должностях в территориальных ОВД столицы. С 2010 года по 2017 года возглавлял территориальные ОМВД по районам Вешняки и Новогиреево.

В феврале 2017 года был назначен на должность начальника ОМВД России по Обнинску. С 2018 по 2019 года проходил службу в должности замначальника УВД по ТиНАО – начальника полиции.