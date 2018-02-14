В Минобороны опровергли данные об опасном маневре российского судна

В Минобороны опровергли данные британских СМИ об опасном маневре российского грузового корабля "Кызыл-60" с судном Королевского военно-морского флота HMS Enterprise в водах Черного моря.

По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по Черноморскому флоту капитана первого ранга Вячеслава Трухачева, вспомогательное судно "Кызыл-60" и корабль ВМС Великобритании "разошлись в штатном режиме на встречных курсах", передает РИА Новости.

Ранее издание Daily Star сообщило, что британский корабль якобы едва избежал опасности. Однако, судя по фото в соцсетях, расстояние между судами оказалось намного больше "считанных метров", о которых писали журналисты.

HMS Enterprise участвовал в учениях в Черном море с целью "усиления способности НАТО защищать национальный суверенитет посредством коллективной обороны". В британском издании отметили, что из-за возвращения Крыма в состав России НАТО "вынуждено патрулировать Черное море".