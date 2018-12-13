Опубликовано видео задержания финансировавших ИГ

СК России опубликовал видео задержания семерых подозреваемых в финансировании запрещенных в РФ террористических организаций ИГ и "Джебхат-Ан-Нусра". Операция проводилась совместно с ФСБ России.

По данным следствия, используя банковские карты, они перевели не менее 38 миллионов рублей на счета лиц, воюющих на стороне международных террористических организаций.

В квартирах "финансистов" в Москве, Московской области, Ингушетии, Дагестане и Чечне провели обыски. В результате служба безопасности обнаружила банковские карты, задействованные в финансировании терроризма, экстремистскую литературу, инструкции для приобретения экипировки и телефонных SIM-карт.

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что злоумышленники действовали под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Так называемые "благотворительные фонды" "Мухаджирун" и "Сальсабиль" получали, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства.

В Черемушкинский суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении семерых обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Судебные заседания начнутся в ближайшее время.