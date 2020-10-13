Москва онлайн: МЧС проведет дезинфекцию Киевского вокзала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

14 октября сотрудники МЧС проведут дезинфекцию Киевского вокзала, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Санитарной обработке подвергнут основное здание, перроны, лифты и эскалаторы.

12 октября сотрудники МЧС обработали Курский вокзал. 15 октября планируется провести дезинфекцию на территории Ярославского вокзала.

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