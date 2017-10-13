Россия перебазировала военную авиацию в Казахстан

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Российская военная авиация отправилась в Казахстан для участия в совместных маневрах миротворческих сил стран ОДКБ "Нерушимое братство – 2017". Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Преодолев 2,5 тысячи километров, на аэродром Жетыген (Казахстан) из Новосибирска уже совершило перелет звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор", передает РИА Новости. Кроме того, для усиления совместной авиационной группы туда отправились с российской авиабазы Кант два штурмовика Су-25 и самолет-разведчик Су-24МР из Челябинска.

Планируется, что в задачи летчиков будет входить поддержка миротворческих сил с воздуха, доставка военных и гуманитарных грузов, а также перевозка раненых.

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