В Подмосковье проверят соцсети на признаки асоциального поведения детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подмосковные школы после трагедии в Казани проверяют на антитеррористическую защищенность, а соцсети школьников и студентов – на признаки асоциального поведения, сообщает РИА Новости.

Распоряжение провести проверку безопасности в школах дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо мер по защите школ, в регионе идет профилактическая работа. В частности, специалисты проверяют сигналы о странном поведении подростков, приверженных радикальным идеям и движениям, и выявляют учащихся, которые потенциально могут входить в группы риска.

Разработаны методические рекомендации по предотвращению и профилактике трагедий в школах. Под особым вниманием находятся молодые люди от 18 лет, которые могут подать документы для получения разрешения на оружие.

Поводом для проверки стала стрельба в казанской школе. Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.