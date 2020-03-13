В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

Фото: depositphotos/irisphoto11

Власти Санкт-Петербурга запретили проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса, сообщает ТАСС. Постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов.

Документ запрещает проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Ограничение будет действовать с 16 марта до 30 апреля.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые ведут деятельность в местах массового скопления людей, а также занимаются транспортным обслуживанием, рекомендуют регулярно проводить дезинфекцию. То же самое касается образовательных организаций.

Гражданам России, проживающим и временно находящимся в Санкт-Петербурге, рекомендуют воздержаться от поездок за пределы страны. Тем, кто прибыл в Петербург из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, рекомендуют обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения и вызвать для осмотра медработника.

Москва также находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. В Строительном комплексе сформировали оперативный штаб по строительству инфекционного центра.

В столице запретили все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек. Это касается и футбольных матчей: вход на стадионы будет ограничен.