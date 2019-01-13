Роспотребнадзор изъял почти 126 тонн икры в праздники

Сотрудники Роспотребнадзора проверили около 2,5 тысячи объектов торговой сети во время новогодних праздников. В итоге они изъяли почти 126 тонн икры, сообщает сайт ведомства.
Нарушения при реализации икры ценных пород рыб выявили в каждом пятом торговом объекте. Часть продукции не имела необходимых документов, которые обеспечивают ее прослеживаемость или же продавалась с неправильной маркировкой.
Помимо этого, было установлено 955 несанкционированных точек торговли икрой. Специалисты составили около 500 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов превысила 1,7 миллиона рублей.
"Восемь материалов дел направлено в следственные органы для принятия мер в пределах компетенции", – отметили в ведомстве.
В конце декабря эксперты Роскачества назвали лучших производителей красной икры. Они сосредоточились на икре лососевых рыб стоимостью от 230 до 750 рублей за 100 граммов и от 300 до двух тысяч рублей за упаковку.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.