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13:15

Роспотребнадзор изъял почти 126 тонн икры в праздники

безопасность еда

13:15

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники Роспотребнадзора проверили около 2,5 тысячи объектов торговой сети во время новогодних праздников. В итоге они изъяли почти 126 тонн икры, сообщает сайт ведомства.

Нарушения при реализации икры ценных пород рыб выявили в каждом пятом торговом объекте. Часть продукции не имела необходимых документов, которые обеспечивают ее прослеживаемость или же продавалась с неправильной маркировкой.

Помимо этого, было установлено 955 несанкционированных точек торговли икрой. Специалисты составили около 500 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов превысила 1,7 миллиона рублей.

"Восемь материалов дел направлено в следственные органы для принятия мер в пределах компетенции", – отметили в ведомстве.

В конце декабря эксперты Роскачества назвали лучших производителей красной икры. Они сосредоточились на икре лососевых рыб стоимостью от 230 до 750 рублей за 100 граммов и от 300 до двух тысяч рублей за упаковку.

безопасность еда

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