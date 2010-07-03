Янишевский возглавил управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД

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Новым начальником управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Москве стал Андрей Янишевский, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Янишевский родился в 1960 году, окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году.

Занимал должности начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России и замначальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома Москвы.

Предыдущего главу управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина сняли с должности после дела журналиста Ивана Голунова.