Более 80 млрд рублей инвестируют в безопасность Московского и Омского НПЗ до 2020 года

На обеспечение промышленной безопасности Московского и Омского нефтеперерабатывающих заводов направят более 80 миллиардов рублей в период с 2010 по 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром нефть".

Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер рассказал, что в настоящее время на предприятии проводится масштабная модернизация. "Все наши технологические объекты, как новые, так и действующие, оснащаются самыми современными средствами промышленной и экологической безопасности", – подчеркнул он. По словам гендиректора, весь персонал Московского НПЗ не только обладает необходимыми знаниями для работы с цифровыми системами управления, но и разделяет ценности безопасного и бережного производства. "Важно, что обучение для работы на "Евро+" задаст новые стандарты профессиональной подготовки для всей отрасли", – добавил Зубер.

Ранее представители Ростехнадзора высоко оценили уровень промышленной и экологической безопасности Омского НПЗ. В ходе посещения предприятия они обратили особое внимание на современные технологии цифрового управления. "Практики, которые применяет предприятие в этой области, могут стать стандартом для всей нефтехимической отрасли", – отметила замруководителя Ростехнадзора Светлана Радионова,

С 2010 по 2020 год в обеспечение промышленной безопасности на Омском и Московском НПЗ планируют инвестировать свыше 80 миллиардов рублей. Такие цифры назвал заместитель генерального директора по логисте переработке и сбыту компании Анатолий Чернер. По его словам, значительная часть этих средств идет на развитие систем автоматизации и цифровизации производственных процессов. Работа сотрудников компании, подчеркнул Чернер, направлена на обеспечение "безопасности людей, окружающей среды, производственных активов".

Уточняется, что на первом этапе модернизации Московского и Омского НПЗ, возвели или реконструировали ключевые технологические установки. Они позволяют заводам полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, а также повысить энергоэффективность и экологичность производства.