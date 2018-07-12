ГОСТ по пожарной безопасности появится в России

12 июля, 09:51
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
ГОСТ по пожарной безопасности введут в России, сообщает газета "Известия".
Проект нацстандарта "Организация производственного контроля в области пожарной безопасности" разработал технический комитет. Сначала применять его смогут добровольно, однако через два–три года его сделают обязательным. Проверять по ГОСТу будут как минимум раз в месяц.
Сейчас законодательство предусматривает различные формы, по которым объекты оценивают на соответствие требованиям пожарной безопасности. Но по некоторым из них не установлено, как проводить оценку, рассказал президент Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности, рассказал член комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Сергей Серегин. Одна из таких процедур – производственный контроль. Новый нацстандарт устанавливает четкие требования к его проведению.
В проекте ГОСТа указано, кто может быть ответственным за пожарную безопасность. Это должен быть сотрудник, прошедший специальное обучение. Компания также сможет привлечь для этого независимую экспертную организацию.
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