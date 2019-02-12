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12 февраля, 10:45

Москвичи могут вызывать дератизаторов через мобильное приложение

безопасность

12 февраля, 10:45

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи за год подали через мобильное приложение "Госуслуги Москвы" 574 заявки об уничтожении грызунов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Услуга стала доступна в феврале прошлого года. В единый диспетчерский центр (ЕДЦ) можно также обратиться по телефону горячей линии: +7 (495) 539-53-53. Из ЕДЦ заявку направляют в Московский городской центр дезинфекции. От обработки обращения до выезда бригады специалистов проходит в среднем три рабочих дня.

Дератизаторы обрабатывают подвалы и чердаки многоквартирных домов, а также при необходимости мусоропроводы и лестничные площадки. В труднодоступных местах они используют специальные яды. В подъездах же используют клеевые ловушки. Повторные инспекции проводят регулярно. Между визитами специалистов ловушки очищают работники управляющей компании.

При обработке всего дома услуга будет бесплатной. Если же грызуны обнаружены только в одной квартире, то вызов и работу дератизаторов нужно будет оплатить.

Ранее сообщалось, что жители одного из домов в центре столицы сражаются с набегами крыс. Грызуны появились в подвале и подъездах после открытия в доме магазина продуктов. А в других дворах люди бояться гулять с детьми и домашними животными.

А в Королеве обнаглевшие крысы воровали мусор прямо на глазах у жителей. Грызуны облюбовали подвалы сразу нескольких домов и теперь, совершенно не стесняясь людей, растаскивают отходы по всему двору. Причем животные старались не мелочиться: им хватало сил, чтобы справиться с огромными пакетами весом в несколько килограммов.

безопасность

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