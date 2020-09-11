Всероссийский потребительский проект "Тест" проверит популярные марки маринованных огурцов

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Выпуск всероссийского потребительского проекта "Тест" в субботу, 12 сентября, будет посвящен маринованным огурцам. Специалисты Роскачества расскажут, как выбрать вкусные и полезные маринованные огурцы и каким образом производители заставляют покупателя платить за воду.

Маринованные огурцы – частые гости любого застолья. Их используют и как ингредиент множества салатов, и как самостоятельную закуску. Маленькие и побольше, пупырчатые и гладкие, ярко-зеленые и почти бурые. Но как выбрать вкусные и полезные маринованные огурцы?

Эксперты Роскачества совместно с ведущим "Теста" Евгением Рыбовым помогут выбрать правильные маринованные огурцы. В лабораторию была отправлена и исследована продукция пяти популярных марок – "6 соток", Bonduelle, "Лютик", "Пиканта", "Просто".

Результаты исследований зрители узнают из очередной программы всероссийского потребительского проекта "Тест". Посмотреть программу можно на телеканале "Россия" в 9:00 и в 11:15 – на телеканале Москва 24.