В ГД оценили идею ограничить онлайн-торговлю пневматическим оружием

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение об ограничении онлайн-продажи пневматических пистолетов. Об этом сообщает RT.

По его мнению, необходимо внимательно изучить и проанализировать имеющиеся случаи и последствия, к которым они привели.

"Конечно, онлайн-продажа – это определенная бесконтрольность. Потому что интернет-магазину главное – продать, а курьеру главное – привезти. А как воспользуется этим подросток – это уже вопрос", – отметил он.

Нилов добавил, что такое оружие в неумелых руках несет опасность. Он считает, что лучше было бы ограничить и возраст приобретения оружия.

"Или чтобы такое оружие продавали подросткам в присутствии родителей, чтобы взрослый нес за это ответственность", – добавил он.

Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов. Свое обращение общественный деятель направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.