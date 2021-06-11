В ГД оценили идею ограничить онлайн-торговлю пневматическим оружием

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение об ограничении онлайн-продажи пневматических пистолетов. Об этом сообщает RT.
По его мнению, необходимо внимательно изучить и проанализировать имеющиеся случаи и последствия, к которым они привели.
"Конечно, онлайн-продажа – это определенная бесконтрольность. Потому что интернет-магазину главное – продать, а курьеру главное – привезти. А как воспользуется этим подросток – это уже вопрос", – отметил он.
Нилов добавил, что такое оружие в неумелых руках несет опасность. Он считает, что лучше было бы ограничить и возраст приобретения оружия.
"Или чтобы такое оружие продавали подросткам в присутствии родителей, чтобы взрослый нес за это ответственность", – добавил он.
Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов. Свое обращение общественный деятель направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
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