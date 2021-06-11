В РФ предложили ограничить продажу пневматических пистолетов в Сети

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Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов. Свое обращение общественный деятель направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает RT.

"Прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на онлайн-продажу пневматических пистолетов и иных пневматических изделий с дульной энергией не более 3 Дж на территории России", – говорится в письме.

Курдесов отметил, что совершеннолетние граждане могут покупать пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж без лицензии. В случае если речь идет о пистолетах, винтовках и револьверах с дульной энергией не более 3 Дж, возможно приобретение в онлайн-магазине.

По словам эксперта, в связи с бесконтрольной сетевой продажей нельзя узнать, кто получил пневматическое оружие. При этом регулярно сообщается о применении данных стрелковых средств подростками.

Дмитрий Курдесов уточнил, что, хотя пневматика и считается маломощной, первоначальная скорость стрельбы составляет до 120 метров в секунду. По его словам, этого достаточно, чтобы нанести серьезный вред здоровью, выстрелив в уязвимые части тела.

Один из инцидентов с участием несовершеннолетних произошел в январе текущего года. Полиция в Москве начала проверку после стрельбы в ТиНАО, где, как сообщалось, подросток выстрелил в 10-летнего мальчика из пневматического оружия.

