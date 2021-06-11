В РФ предложили ограничить продажу пневматических пистолетов в Сети

08:23
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов. Свое обращение общественный деятель направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает RT.
"Прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на онлайн-продажу пневматических пистолетов и иных пневматических изделий с дульной энергией не более 3 Дж на территории России", – говорится в письме.
Курдесов отметил, что совершеннолетние граждане могут покупать пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж без лицензии. В случае если речь идет о пистолетах, винтовках и револьверах с дульной энергией не более 3 Дж, возможно приобретение в онлайн-магазине.
По словам эксперта, в связи с бесконтрольной сетевой продажей нельзя узнать, кто получил пневматическое оружие. При этом регулярно сообщается о применении данных стрелковых средств подростками.
Дмитрий Курдесов уточнил, что, хотя пневматика и считается маломощной, первоначальная скорость стрельбы составляет до 120 метров в секунду. По его словам, этого достаточно, чтобы нанести серьезный вред здоровью, выстрелив в уязвимые части тела.
Один из инцидентов с участием несовершеннолетних произошел в январе текущего года. Полиция в Москве начала проверку после стрельбы в ТиНАО, где, как сообщалось, подросток выстрелил в 10-летнего мальчика из пневматического оружия.
Россияне стали активней покупать оружие в пандемию COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: