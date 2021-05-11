Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах после нападения в Казани. Об этом сообщается на сайте министерства.

В документе размещены правила, которые обеспечат сохранение жизни, здоровья как учащихся, так и сотрудников образовательных организаций.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, нужно разработать дополнительные меры с учетом анализа обстановки в регионе, провести проверки состояния защищенности организаций, провести классные часы о законопослушном поведении, а также общешкольные родительские собрания.

Об усилении безопасности заговорили после стрельбы в школе в Казани, произошедшей во вторник утром. В результате ЧП погибли семь детей, учительница и работник школы.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.