Путин назначил замминистра обороны по материально-техническому обеспечению

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Владимир Путин назначил замминистра обороны, который отвечает за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Указом президента <...> назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга", – сказали там.

Ранее генерал-лейтенант занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин получает данные о происходящем на СВО в режиме онлайн. В частности, говорит он, российский лидер регулярно получает информацию обо всех успехах военных, включая уничтожение западной техники.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил Сергея Собянина за помощь ВС РФ. Шойгу отметил достижения городских властей в части решения определенных задач в рамках проведения СВО.

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