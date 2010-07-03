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15:30

Военный эксперт прокомментировал данные о лидерах экспорта оружия

безопасность

15:30

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Фото: depositphotos/emashurov

Военный эксперт оценил доклад Стокгольмского института исследования проблем мира. По этому докладу, главными экспортерами в сфере мировой торговли вооружениями в период с 2014-2018 годов стали США и Россия.

Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заявил, что у России есть ряд позиций, которые признаны как неоспоримые: преимущество России в системах ПВО и не имеющая конкурентов авиационная техника.

"По стрелковому вооружению, по противотанковому, по системам обнаружения, по бронетехнике – все это в совокупности складывается в пакет заказов, с которыми у нас работает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству и Рособоронэкспорт", – сказал Леонков в комментарии RT.

Он также подчеркнул, что по многим видам вооружения у России лучшее в мире соотношение цены и качества. Кроме того, Россия не обременяет продажу оружия условиями политического характера.

Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира опубликовал новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями, в котором отмечается, что объем продаж вооружений России снизился по сравнению с предыдущим периодом (2009-2013) на 17%.

безопасность

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