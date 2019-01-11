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07:58

В праздники диспетчеры службы "112" приняли более 70 тысяч звонков

безопасность

07:58

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Фото: depositphotos/focuspocusltd

За время новогодних и рождественских праздников, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, жители столицы позвонили в службу "112" более 70 тысяч раз, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, большая часть обращений была связана с необходимостью скорой врачебной помощи. Таких звонков – 26%.

На втором месте (18%) – звонки с просьбой о помощи полиции. 5% от общего количества обращений были связаны с вызовом помощи пожарных и спасателей.

Другие заявки позвонивших реагирования экстренных оперативных служб города не требовали.

Ранее сообщалось, что москвичам помогут сохранить психологическое здоровье после праздников.

Психологи затронут темы распорядка дня, нагрузки, отдыха и распределения внимания между разными делами, дадут советы, как сочетать умственную и физическую активность, высыпаться и как избегать излишних раздражителей.

безопасность

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