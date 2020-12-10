Российские и сирийские военные подорвали командный пункт террористов в Идлибе

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Российские и сирийские военные инженеры провели подрыв бывшего командного пункта террористов в Идлибе. Об этом пишет РИА Новости.

Операция прошла в районе населенного пункта Сайят. В подземном укрытии располагались бойцы запрещенной в РФ группировки "Армия гордости".

"Она (группировка. – Прим. Ред.) насчитывала около полутора тысяч человек. Здесь находился командный пункт", – рассказал начальник группировки российских инженерных войск Камил Салимханов.

Известно, что террористы обосновались в укрытии в 2011 году. При этом в августе 2019 года командный пункт был покинут.

Для подрыва штаба боевиков было выделено полторы тонны взрывчатки, а также найденный здесь схрон с боеприпасами.

Военные сообщили, что указанный район имеет большое количество подобных укреплений, из которых террористы координировали свои действия. Работы по уничтожению подземных коммуникаций террористов обеспечивает сокращение территорий, подконтрольных боевикам.

В подобных укрытиях также производились боеприпасы и боевые беспилотники. В некоторых катакомбах, построенных пленными сирийскими солдатами, имелись мраморные полы, электричество и водопровод, заявляют военные.

Ранее взрывное устройство сработало на пути следования колонны военной полиции РФ в Сирии. Сообщалось, что бронеавтомобиль получил незначительные повреждения.