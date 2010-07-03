Минобороны опровергло сообщения об авиаударах его самолетов в Сирии

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Минобороны РФ опровергло сообщения об авиаударах его самолетов в зоне деэскалации "+Идлиб" в Сирии, сообщает ТАСС.

В военном ведомстве подчеркнули, что с 31 августа, когда начал действовать режим прекращения огня в зоне деэскалации самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют. Появившуюся в СМИ информацию в министерстве назвали "очередным фейком".

В начале сентября Центр по примирению враждующих сторон заявил, что Штаты нанесли авиаудар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. Вашингтон при этом не уведомил Москву или Анкару. Атака повлекла жертвы и разрушения. В Минобороны РФ опровергли данные о гибели троих российских военных в Сирии и ранении еще двоих.