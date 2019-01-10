Гибель российского спутника "Космос-2430" подтвердили в Минобороны

Отработавший свой ресурс спутник "Космос-2430" был планово сведен с околоземной орбиты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что под наблюдением российских военных аппарат вошел в плотные слои атмосферы и сгорел над Атлантическим океаном. Это произошло 5 января в 09:58 по московскому времени на высоте около 100 километров.
По данным Минобороны, спутник был запущен 23 октября 2007 года. Спустя пять лет его вывели из состава орбитальной группировки России.
В настоящее время в состав орбитальной группировки РФ входят свыше 150 космических аппаратов различного назначения. Около 70% спутников находятся под контролем автоматизированного комплекса Космических войск ВКС страны. В ушедшем году военные провели запуск 15 космических аппаратов с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный.
Ранее специалисты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сообщили о гибели российского спутника. Аппарат должен был отслеживать запуски баллистических ракет с территории США.
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