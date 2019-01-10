В Подмосковье в хризантемах из Нидерландов обнаружили цветочный трипс

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Сотрудники Россельхознадзора в Подмосковье обнаружили цветочный трипс в хризантемах из Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Карантинный для России калифорнийский трипс был выявлен в момент досмотра горшечных растений хризантемы, происхождением Нидерланды.

Наличие насекомого в жизнеспособном состоянии подтвердили в лаборатории. Специалисты "Всероссийского центра карантина растений" провели нужные экспертизы.

Сообщается, что зараженные растения будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Ранее на подмосковном фитосанитарном посту этого же вредителя заметили в партии кенийских роз. Наличие "калифорнийца" также подтвердила экспертиза Всероссийского центра карантина растений.

Зараженные срезы цветов были уничтожены.