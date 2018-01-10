В Севастополе развернут новый дивизион С-400 "Триумф"

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Новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, развернутый в Севастополе, начнет контролировать воздушное пространство на границе с Украиной.

В задачи комплекса входит обнаружение и при необходимости уничтожение представляющих угрозу для Крыма воздушных объектов со стороны Украины", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Весной прошлого года первый дивизион С-400 "Триумф" был развернут в районе Феодосии. В декабре Минобороны РФ заявило, что второй дивизион заступит на боевое дежурство на полуострове 12 января.

По словам источника в силовых структурах, Украина проводит испытание крылатых ракет, представляющих опасность для региона. Задачи С-400 под Севастополем состоят в том, чтобы подобные угрозы ликвидировать на дальних дистанциях.