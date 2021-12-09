Украина заявила, что корабль "Донбасс" не входил в чувствительные зоны

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Корабль "Донбасс" ВМС Украины не входил в чувствительные зоны. Судно выполняло задачи исключительно в собственных водах, заявили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил в Донбассе.

"В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", – говорится в сообщении на Facebook.

Ранее в ФСБ заявили, что Украинский военный корабль движется в сторону Керченского пролива. При этом требования изменить курс он не выполняет. По информации службы, корабль управления "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в сторону Керченского пролива в 09:12 9 декабря.

В службе также рассказали, что заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь подано не было. По данным ФСБ, в 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы предупредил "Донбасс" о необходимости подачи необходимых заявок, однако в ответе было сказано, что судно не планирует следовать через Керченский пролив.

