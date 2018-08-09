Россиян предупредили об акциях протеста в нескольких странах

МИД России предупредил граждан страны о готовящихся акциях протеста в США, Никарагуа и Восточной Европе, сообщает пресс-служба департамента ситуационно-кризисного центра внешнеполитического ведомства в Twitter.

Уточняется, что 11 августа в 14:00 запланирован марш протестующих против правительства Никарагуа в столице страны – городе Манагуа. Они пройдут от площади "Жан Поль Жени" до Кафедрального собора.

На воскресенье,12 августа, запланированы марш крайне правых Unite the right 2 и протестная акция анти-фашистов в Вашингтоне. Также МИД РФ рекомендует избегать мест массового скопления людей в румынской столице Бухаресте, где 9 августа намечены антиправительственные демонстрации, и в сербском Белграде, где 10 августа пройдут политические демонстрации.

Помимо этого, дипломаты предупредили об опасности в связи с природными бедствиями. Из-за жары возможны лесные пожары в Латвии, Литве, Словении, Черногории, Чехии, Эстонии и Норвегии. Также существует риск обрушения конструкций и заторов на дорогах на индонезийском острове Ломбок, где ведутся восстановительные работы после землетрясения.

В провинциях Северная Киву и Итури в ДР Конго наблюдается вспышка вируса Эбола.