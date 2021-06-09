Телеведущий Баженов заявил, что кибермошенников нужно заключать в тюрьму на 5 лет

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Телеведущий Тимофей Баженов заявил, что кибермошенников нужно заключать в тюрьму на 5 лет. В качестве аргумента Баженов привел данные Сбербанка, согласно которым телефонные и интернет-мошенники каждый месяц обманывают граждан России на сумму до 5 миллиардов рублей.

"Выступаю за то, чтобы ужесточить наказание для таких мошенников до пяти лет тюрьмы. А в случае когда страдают люди старшего поколения, преступления предлагаю признавать особо тяжкими. Кроме того, нашей стране необходимо принять закон об оперативной передаче информации банков правоохранителям", – прокомментировал Баженов.

Баженов отметил, что от рук киберграбителей пострадала также и его мать – женщина перевела мошенникам все свои накопления в размере около 100 тысяч рублей.

"Когда мама сообщила мне о своем горе, я сразу пошел в полицию. Очень печально, что мы не смогли вернуть мамины деньги, а мошенники в итоге не понесли наказание. Особенно беззащитны в таких случаях люди старшего поколения – они более доверчивы и часто теряют последнее, что у них есть. Злоумышленников нужно наказывать, а не просто фиксировать статистику, что у людей пропадают миллиарды рублей и сделать с этим ничего невозможно", – добавил тележурналист.

Ранее специалисты определили график работы российских телефонных мошенников. Удалось выяснить, что злоумышленники ходят на обед и отдыхают в майские праздники.

До этого сообщалось, что новый ресурс для борьбы с мошенниками под названием "Мышеловка" начнет работу в России. По словам специалистов, платформа даст возможность жертвам мошенников сообщать об обмане. При этом собранные данные будут отправлять в Центробанк и правоохранительные органы.