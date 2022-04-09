Россия передала Украине спасательное судно "Сапфир" – МО РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия безвозмездно передала Украине спасательное судно "Сапфир". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"8 апреля российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно "Сапфир" в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)", – передает РИА Новости слова генерала.

Ранее Мизинцев заявил, что украинская сторона в очередной раз сорвала обмен военнопленными. Он отметил, что подобное поведение властей Киева опять подтверждает их настоящее безразличие к судьбам конкретных людей – военнослужащих.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.