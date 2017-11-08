Роскомнадзор проверит работу Facebook в России

Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens

Роскомнадзор намерен проверить социальную сеть Facebook на соответствие российскому законодательству.

В частности, в ведомстве проанализируют, как Facebook обрабатывает личные данные россиян, на каких условиях предоставляет услуги и что содержится в локальных актах администрации, сообщает "Газета.ру".

В случае выявления нарушений Роскомнадзор предложит принять соответствующие меры реагирования.

Ранее в ведомстве пообещали заблокировать социальную сеть в 2018 году, если Facebook не будет исполнять закон о локализации персональных данных.

Речь идет о нововведениях, которые вступили в силу в сентябре 2015 года. Закон обязывает компании хранить персональные данных граждан РФ на территории России.

Стало известно, что Facebook в 2016 году четыре раза отказывался предоставлять российским властям сведения о пользователях.

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