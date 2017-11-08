08 ноября 2017, 19:11Безопасность
Роскомнадзор проверит работу Facebook в России
Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Роскомнадзор намерен проверить социальную сеть Facebook на соответствие российскому законодательству.
В частности, в ведомстве проанализируют, как Facebook обрабатывает личные данные россиян, на каких условиях предоставляет услуги и что содержится в локальных актах администрации, сообщает "Газета.ру".
В случае выявления нарушений Роскомнадзор предложит принять соответствующие меры реагирования.
Ранее в ведомстве пообещали заблокировать социальную сеть в 2018 году, если Facebook не будет исполнять закон о локализации персональных данных.
Речь идет о нововведениях, которые вступили в силу в сентябре 2015 года. Закон обязывает компании хранить персональные данных граждан РФ на территории России.
Стало известно, что Facebook в 2016 году четыре раза отказывался предоставлять российским властям сведения о пользователях.
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