Новые американские ядерные бомбы оказались с дефектом

Фото: United States Air Force

В США приняли решение отложить выпуск термоядерной бомбы В61 двенадцатого поколения на шесть месяцев. Также переносятся сроки выпуска боеголовок W88, сообщает Defence News, со ссылкой на представителей Национального управления по ядерной безопасности (NNSA).

По словам источника издания, выпуск боеприпасов был запланирован на 2020 год, однако стресс-тесты выявили дефекты – боеголовки и компоненты бомбы оказались недолговечными.

Замглавы NNSA Чарльз Вердон сообщил, что, возможно, сроки задержки получится сократить, потому что ведомство получило различные предложения о замене необходимых деталей.

Предполагается, что задержка выпуска авиационной бомбы увеличит на 7,6 миллиона долларов стоимость программы перевооружения.

Ранее стало известно, что США собираются до конца 2019 года провести испытание баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, ранее запрещенной российско-американским договором о РСМД.

Такие планы подтвердил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер. О какой именно ракете идет речь, он не уточнил.

18 августа Пентагон провел летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД. По заявлению американских военных, ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и поразила цель, преодолев в полете более 500 километров.

После этого Путин поручил изучить возможную угрозу в связи с американскими испытаниями и подготовить симметричный ответ.