"Мосэнерго" и "МОЭК" перейдут на усиленный режим работы в День города

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

"Мосэнерго" и "МОЭК" перейдут на усиленный режим работы в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня города 9 и 10 сентября. Накануне праздников проведено дополнительное тестирование системы оповещения в случае возникновения аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций.

В настоящий момент электростанции "Мосэнерго" несут электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с графиком, организовано круглосуточное дежурство

аварийно-восстановительных бригад. В ПАО «МОЭК» в период праздничных дней также вводится режим повышенной готовности.

В случае возникновения необходимости проведения срочных работ круглосуточное дежурство несут 34 аварийно-ремонтные бригады. Кроме того в готовность приведен парк техники. К работе готовы 16 передвижных бойлерных установок, 700 единиц аварийно-ремонтной техники, 69 экскаваторов и 32 автокранов.

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